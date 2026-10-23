Красный Крест Кении расширяет экстренную помощь семьям, прибывшим в приграничный кенийский город Мояле, спасаясь от столкновений между регионом Оромия и Сомалийским региональным штатом Эфиопии. Начальный этап гуманитарной операции рассчитан на 1000 домохозяйств, сообщает Anadolu Agency.

Комиссар округа Марсабит Стэнли Каманде подтвердил, что перемещенные лица из Эфиопии пересекли границу. Многие из них искали убежище у родственников и местных жителей на кенийской стороне границы. По данным Красного Креста, многие семьи прибыли только с предметами первой необходимости и нуждаются в жилье, продовольствии, чистой воде и медицинской помощи.

Помощь перемещенным семьям

Организация совместно с окружными и национальными властями обустраивает временные убежища и раздает палатки, одеяла, коврики для сна, емкости для воды и кухонные принадлежности. Семьям также предоставляют обогащенную муку для каши, предназначенную для маленьких детей, беременных женщин и кормящих грудью женщин.

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Красный Крест оказывает первую помощь и содействует воссоединению семей, разлученных во время перемещения. В организации предупредили об острой нехватке продовольствия, безопасной питьевой воды, санитарных условий и медицинских услуг, что особенно сказывается на женщинах, детях, пожилых людях и людях с инвалидностью.

Столкновения на эфиопской стороне границы

Стрельба началась в Мояле на территории Эфиопии на фоне напряженности из-за вывешивания флага Сомалийского регионального штата на местном административном здании в районе, которым управляет регион Оромия. Гибель 13-летней девочки 18 октября еще больше обострила ситуацию, а в ночь на четверг начались вооруженные столкновения, усилившиеся позднее в тот же день.

Местные жители сообщали об интенсивной стрельбе с участием региональных сил безопасности. По данным местных эфиопских СМИ, бои распространились на районы Гуми-Эльдалло, Вачиле и Ареро на юге страны. Дома и торговые центры были сожжены, из-за чего жители оставляли свое имущество. Число погибших и раненых пока не установлено.

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