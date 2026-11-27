Международный комитет Красного Креста предупредил об опасных условиях проживания перемещенных палестинцев в секторе Газа, Палестина, в преддверии зимы. Люди вынуждены оставаться в изношенных палатках, которые почти не защищают от дождя, или искать убежище в поврежденных зданиях, способных обрушиться, сообщает Anadolu.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 1,36 млн палестинцев, или 65% населения Газы, проживают в палатках и других временных убежищах. Представительница МККК Амани аль-Навук отметила, что дома и инфраструктура в значительной степени повреждены или разрушены, а безопасных убежищ критически не хватает.

Риск наводнений и болезней

В МККК ожидают, что сильные зимние дожди вызовут масштабные подтопления. Улицы в общинах перемещенных людей могут превратиться в потоки воды, а палатки — быть смыты. По данным ООН, ливни 6 ноября затопили палатки, привели к обрушениям поврежденных войной зданий, повредили гуманитарные объекты и нарушили работу базовых служб.

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17 ноября Международная организация по миграции и Всемирная продовольственная программа сообщили, что с начала месяца в Газе было повреждено или разрушено не менее 40 тыс. дополнительных убежищ. Более половины из 1 700 мест размещения перемещенных лиц находятся в районах, уязвимых к подтоплениям.

Нехватка гуманитарной помощи

Представительница Красного Креста также предостерегла от ухудшения ситуации с водоснабжением и санитарией. По ее словам, канализационная система Газы не способна функционировать, значительная часть водопроводов повреждена, как и большинство медицинских учреждений. ВОЗ зафиксировала 692 подозреваемых случая менингита с 1 октября по 23 ноября; большинство из них пришлось на младенцев в возрасте до года.

ООН оценивает минимальные потребности Газы в зимних убежищах в 283 млн долларов, однако профинансировано лишь 35% этой суммы. Имеющиеся запасы и ожидаемые поставки покрывают менее 20% потребностей в одеялах, матрасах и лампах на солнечных батареях, а потребности в зимней одежде — менее чем на 1%.

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