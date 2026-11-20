Чешский конькобежец Методей Йилек выиграл забег на 5000 метров на этапе Кубка мира в Обихиро, Япония. Для 20-летнего спортсмена это стала вторая подряд победа на этой дистанции в рамках Кубка мира.

Йилек преодолел дистанцию за 6 минут 0,27 секунды. Этот результат стал его личным рекордом, а также новым рекордом катка в Обихиро. О выступлении чешского спортсмена сообщает Radio Prague International.

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Вторая победа подряд

Победа в Японии стала продолжением успешного выступления Йилека на предыдущем этапе Кубка мира в Пекине, где он также финишировал первым на дистанции 5000 метров. Ранее конькобежец завоевал золотую и серебряную медали зимних Олимпийских игр в Милане.

Призеры забега

Второе место занял норвежец Сандер Эйтрем, отставший от победителя на 1,1 секунды. Эйтрем является действующим олимпийским чемпионом на дистанции 5000 метров и обладателем мирового рекорда. Он выступал с Йилеком в одном забеге. Третьим финишировал польский конькобежец Владимир Семирунний.

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