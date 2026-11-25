Чешский национальный банк спустя год после запуска экспериментального портфеля цифровых активов стоимостью $1 млн не сообщил, сколько биткоинов приобрел, по какой цене и сколько эти активы стоят сейчас. Об этом сообщает CoinDesk.

Пилотный портфель банк представил 13 ноября 2025 года. В него вошли биткоин, стейблкоины, привязанные к доллару США, а также токенизированный долларовый депозит — банковский депозит, представленный в блокчейне. Совет банка одобрил эксперимент 30 октября 2025 года, когда биткоин торговался примерно по $110 670.

Падение курса биткоина

На момент объявления о портфеле 13 ноября 2025 года цена биткоина составляла около $98 тыс. По данным CoinDesk, в понедельник криптовалюта торговалась около $61 тыс., что примерно на 44% ниже уровня на дату объявления.

В то же время определить возможный убыток центробанка невозможно, поскольку он не назвал ни дату и стоимость покупки биткоинов, ни долю BTC в портфеле по сравнению с другими цифровыми активами. Банк также не уточнил, менял ли он объем своих биткоин-активов после первой операции и планирует ли снижать их балансовую стоимость в конце года.

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Учет по первоначальной стоимости

В финансовой отчетности за 2025 год биткоин классифицирован как нематериальный актив, так же как программное обеспечение. Такие активы отражаются по первоначальной стоимости, поэтому стоимость биткоина в учете не корректируется автоматически в соответствии с ежедневными рыночными колебаниями.

Стейблкоины и токенизированный долларовый депозит банк учитывает как требования в иностранной валюте. В отчетности отдельно не указаны объем биткоинов, стоимость их приобретения или рыночная оценка.

Чешский национальный банк сообщил, что первая покупка биткоинов была проведена на регулируемой иностранной бирже. Активы хранит внешний кастодиан, название которого банк не раскрыл. Портфель находится в подразделении исследований и инноваций CNB Lab, отдельно от международных резервов банка, которые оценивались примерно в $180 млрд. Регулятор заявлял, что не планирует увеличивать первоначальную инвестицию в $1 млн.

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