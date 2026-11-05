В США Американский колледж специалистов по заболеваниям грудной клетки CHEST в новых клинических рекомендациях посоветовал больницам проактивно предлагать лечение табачной зависимости каждому госпитализированному пациенту, который в настоящее время курит сигареты. Такой подход называют opt-out: основанием для предложения помощи должен быть статус курильщика, а не только заявленная готовность человека отказаться от табака, сообщает News-Medical.

Лечение во время госпитализации

Авторы рекомендаций отмечают, что пребывание в больнице может быть возможностью начать отказ от курения: пациенты не могут курить в стационаре и могут испытывать симптомы никотиновой абстиненции. Для контроля таких симптомов экспертная группа предлагает начинать никотинзаместительную терапию еще во время госпитализации. Сочетание никотинового пластыря длительного действия с жевательной резинкой или леденцами короткого действия может помочь уменьшить тягу к сигаретам.

Рекомендации также содержат сильную рекомендацию начинать до выписки варениклин — рецептурный препарат, снижающий тягу к никотину. Отдельно эксперты советуют предоставлять госпитализированным курящим пациентам не менее 15 минут консультирования по прекращению употребления табака, а не ограничиваться кратким советом.

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Поддержка после выписки

После выписки пациентам рекомендуется предлагать телефонное консультирование и активный контакт со стороны системы здравоохранения. В рекомендациях указано, что такое сопровождение оказалось более эффективным, чем пассивное направление в государственную телефонную службу помощи по прекращению курения.

Доказательную базу рекомендаций сформировали после анализа более 9 300 аннотаций научных работ; в нее вошли 142 исследования. Часть рекомендаций является сильной, а часть — условной, поскольку доступных исследований по отдельным вопросам, в частности прямому сравнению препаратов и необходимой продолжительности консультирования, было немного.

В разработке документа участвовали, в частности, директор программы лечения табачной зависимости MUSC Health Бенджамин Толл и заместительница директора программы Алана Роевски. По их словам, помощь могут оказывать врачи, медсестры, социальные работники и другие специалисты — главное, чтобы у больницы был устойчивый механизм ее предложения пациентам.

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