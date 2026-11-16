Лодка с четырьмя вооруженными людьми приблизилась к нефтяному танкеру примерно в 430 морских милях к востоку от йеменского острова Сокотра. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на британскую службу UKMTO.

Сообщение капитана

По данным UKMTO, капитан танкера сообщил о приближении предполагаемого базового судна и меньшей лодки. Инцидент был зафиксирован в точке с координатами 12°02′ северной широты и 61°47′ восточной долготы.

На борту малой лодки заметили четырех вооруженных лиц и лестницу, отметили в UKMTO. Служба не уточнила, пытались ли эти люди подняться на танкер и произошло ли какое-либо столкновение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждение для судов

UKMTO призвала суда, проходящие через этот район, соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности, пока власти расследуют инцидент.

Сразу не было информации о состоянии танкера, его названии, флаге, грузе или пункте назначения. Событие произошло на фоне возобновившихся опасений относительно пиратства и вооруженных нападений на коммерческие суда в Аденском заливе и западной части Индийского океана.

Читай нас в