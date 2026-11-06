Четверо опытных игроков сборной ЮАР по регби возвращаются из Японии в клубы своей страны. Речь идет о хукере Малколме Марксе, фланкере Питере-Стефе дю Туа, флай-хаве Мани Либбоке и форварде третьей линии Квагге Смите. Капитан команды Сия Колиси приветствовал их возвращение, которое должно усилить местное регби накануне Кубка мира 2027 года, сообщает Channel NewsAsia.

Усиление местного регби

Колиси заявил, что возвращение опытных игроков будет полезным для сборной ЮАР. По его словам, молодые регбисты получат возможность учиться у таких исполнителей, как дю Туа и Смит.

Он также ожидает, что южноафриканские дерби станут более конкурентными, поскольку команды усиливают составы качественными игроками. По мнению капитана, это отразится и на уровне United Rugby Championship.

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Почтение памяти Эндрюса

Накануне матча Чемпионата наций против Италии в Турине Колиси также почтил память бывшего партнера по Sharks Гербрандта Эндрюса. Игрок второй линии умер в прошлом месяце в возрасте 31 года в отеле команды Lions, а его похороны должны были состояться в субботу.

Колиси играл с Эндрюсом в Sharks и назвал его удивительным человеком. Он отметил, что особенно сочувствует жене регбиста и их двоим детям.

Следующие матчи сборной

Сборная ЮАР выиграла серию против Новой Зеландии со счетом 3:1. После матча с Италией команда должна сыграть с Францией и Ирландией, а затем завершить четыре игровых уикенда подряд финалами Чемпионата наций.

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