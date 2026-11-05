Chevrolet для 2027 модельного года увеличила максимальную мощность электрического пикапа Silverado EV Trail Boss с батареей Max Range до 750 лошадиных сил. Крутящий момент этой версии составляет 775 фунт-футов. Как сообщает InsideEVs, это на 25 лошадиных сил больше, чем у модели предыдущего года.

Максимальная отдача доступна только после активации режима Wide Open Watts (WOW), предназначенного для максимального ускорения, а не регулярного использования. Chevrolet не уточнила, какова мощность пикапа, когда этот режим выключен.

Разъём NACS для всех версий

Все комплектации Silverado EV 2027 модельного года получили штатный зарядный порт NACS, аналогичный разъёму Tesla. Это позволяет заряжать пикап на станциях Tesla Supercharger и других зарядных устройствах с NACS без переходника.

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Автомобиль также оснастили новыми функциями камер. Cabin Glance выводит на экран мультимедийной системы видео из салона. Security Recording записывает видео с бортовых камер при срабатывании сигнализации, а Surround Vision Recorder непрерывно фиксирует изображение во время использования автомобиля.

Цены и оснащение

Цены на все версии Silverado EV выросли. Базовый Silverado EV Standard Range стоит от 56 085 долларов США с учётом доставки — на 700 долларов больше, чем предыдущая модель. Версии LT и Trail Boss с батареей Extended Range подорожали на 1 000 долларов, а Trail Boss Max Range стартует от 90 395 долларов, что на 1 200 долларов больше, чем модель 2026 года.

Все Silverado EV имеют двухмоторную систему полного привода. Trail Boss оснащают подвеской с подъёмом на два дюйма, 35-дюймовыми шинами, управлением всеми колёсами и новыми режимами вождения. Trail Boss с батареей Max Range имеет запас хода до 478 миль. Комплектацию RST, которая ранее была флагманской, прекратили выпускать. Производство Silverado EV 2027 модельного года начали на заводе GM Factory Zero в Мичигане.

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