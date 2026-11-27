«Чикаго Беарс» победили «Детройт Лайонс» со счетом 39:35 в матче NFL в День благодарения. Решающий тачдаун за три секунды до окончания игры оформил Роум Одюнзе, а победа вывела «Беарс» на единоличное первое место в NFC North. Об этом сообщает Sky Sports.

Возвращение в игру в четвертой четверти

«Лайонс» лидировали на протяжении 53 минут и 31 секунды матча. В середине четвертой четверти их преимущество составляло 11 очков после 70-ярдового тачдауна Джамира Гиббса — третьего для раннинбека в этой игре.

Квотербек «Чикаго» Кейлеб Уильямс нашел Одюнзе передачей на 41 ярд для тачдауна, после чего сам реализовал двухочковую попытку и сократил отставание до трех очков. Следующая атака «Детройта» завершилась перехватом паса Джареда Гоффа.

«Беарс» позже не реализовали четвертую попытку на территории соперника, однако вернули мяч чуть более чем за две минуты до окончания игры. Уильямс и Одюнзе во второй раз соединились в эндзоне: ресивер поймал мяч в дальней части зачетной зоны, сохранив ноги в пределах поля.

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Статистика матча

Уильямс завершил матч с 345 ярдами пасом, двумя тачдаунами и 30 точными передачами из 44. Одюнзе совершил шесть приемов на 87 ярдов и набрал два тачдауна. Раннинбек «Чикаго» Д'Андре Свифт набрал 162 ярда от линии схватки и оформил тачдаун.

Гофф набрал 313 ярдов пасом, отдал один тачдаун и сделал одно перехватывание. Гиббс пробежал 205 ярдов и трижды занес мяч в зачетную зону, а Амон-Ра Сент-Браун совершил семь приемов на 146 ярдов.

После победы «Чикаго» имеет баланс 9-2, тогда как «Детройт» с показателем 8-3 потерпел первое поражение за семь матчей. Команды еще раз встретятся в предпоследнюю неделю регулярного сезона.

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