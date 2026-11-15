14 ноября в Peacock Theater в Лос-Анджелесе, США, Чино Морено из Deftones, Лорен Мейберри из Chvrches и Питер Хук исполнили песни Joy Division и New Order на церемонии введения обеих манчестерских групп в Зал славы рок-н-ролла. Как сообщает NME, музыканты сыграли композицию Joy Division Love Will Tear Us Apart, выпущенную в 1980 году, и Bizarre Love Triangle New Order 1986 года.

Перед выступлением фронтмен Nine Inch Nails Трент Резнор произнес речь о влиянии Joy Division и New Order на альтернативную музыку. Он назвал их двумя из наиболее влиятельных групп последних 50 лет и отметил путь от сурового постпанкового звучания Joy Division к сочетанию гитарной музыки и электронной танцевальной музыки в творчестве New Order.

Награду принял Питер Хук

Питер Хук, игравший на бас-гитаре в обеих группах, был единственным участником Joy Division и New Order, посетившим церемонию. Он принял награду от имени музыкантов и поблагодарил поклонников, подчеркнув, что награда принадлежит им.

Введение в Зал славы касалось пяти музыкантов: покойного Иана Кёртиса, Бернарда Самнера, Стивена Морриса, Гиллиан Гилберт и Питера Хука. После смерти Кёртиса в 1980 году оставшиеся участники Joy Division создали New Order.

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Хук также поблагодарил молодых музыкантов, выступивших вместе с ним. Моррис, Гилберт и Самнер на церемонию не прибыли; Моррис и Гилберт ранее приостановили гастрольную деятельность New Order, пока Гилберт проходит лечение от рака.

Спор с бывшими коллегами

После церемонии Хук заявил журналистам, что не намерен прощать бывших участников New Order из-за, по его словам, их действий по отношению к нему и его семье. В то же время он пошутил, что мог бы изменить позицию в случае предложения 200 млн фунтов стерлингов за воссоединение.

Хук покинул New Order в 2007 году, а группа воссоединилась без него в 2011-м. По данным NME, это вызвало длительный спор о роялти и использовании названия коллектива. Стороны достигли юридического урегулирования в 2017 году, однако личные разногласия между ними сохранились.

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