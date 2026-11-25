Численность работников федерального правительства США сократилась до самого низкого уровня с лета 1965 года, в то время как администрация президента Дональда Трампа пытается привлечь молодых специалистов к государственной службе. По данным Fortune, сейчас в федеральном правительстве работают около 2,68 млн человек — примерно на 1 тысячу меньше, чем в сентябре.

С момента создания Департамента эффективности правительства США (DOGE) в январе 2025 года численность федерального персонала сократилась более чем на 258 тысяч должностей, свидетельствуют данные Управления кадровой службы США. После официального расформирования DOGE в ноябре 2025 года штат в 2026 году сократился еще на 42 тысячи сотрудников.

Попытка привлечь молодежь

Министр транспорта США Шон Даффи и директор Управления кадровой службы Скотт Купор 12 ноября посетили Техасский христианский университет, где призвали студентов рассматривать работу в правительстве. По словам Купора, люди младше 30 лет составляют лишь 7% работников гражданской службы, хотя на них приходится 23% всей рабочей силы США.

По данным Partnership for Public Service, в январе 2026 года доля федеральных служащих младше 30 лет составляла 7,9%, тогда как в сентябре 2024 года — 8,9%. Даффи заявил студентам, что правительству нужны «молодые, умные люди», готовые служить, и добавил: «Мы умоляем людей приходить».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В марте Управление кадровой службы запустило Early Career Talent Network для набора работников начального уровня на должности в сфере финансов, управления персоналом, инженерии, управления проектами и закупок. Перед этим была запущена программа U.S. Tech Force, предусматривающая наем тысячи инженеров и технических специалистов для работы над внедрением искусственного интеллекта в государственных структурах.

Сокращения и старение персонала

В апреле Министерство транспорта США начало кампанию по набору авиадиспетчеров, ориентированную на представителей поколения Z и геймеров. Ведомство сообщило, что наняло более 2 тысяч авиадиспетчеров, а в октябре установило годовой рекорд по числу кандидатов, принятых на обучение. В то же время общая численность работников министерства примерно на 4 тысячи меньше, чем до вступления Трампа в должность.

Медианный возраст федерального служащего составляет 47 лет, тогда как по стране в целом — около 42 лет. Купор отмечал, что почти половина работников федерального правительства находится в пределах десяти лет до пенсионного возраста.

Профессор Гарвардской школы государственного управления имени Кеннеди Элизабет Линос считает, что масштабные сокращения и нестабильность работы могут сдерживать молодежь от трудоустройства в государственных структурах. Судебные документы, на которые ссылается Fortune, свидетельствуют, что DOGE за первые два месяца работы уволил более 24 тысяч сотрудников на испытательном сроке в 18 федеральных агентствах.

Читай нас в