Чистые заимствования государственного сектора Соединенного Королевства в октябре составили £17 млрд — примерно на £1 млрд меньше, чем ожидали экономисты. По сравнению с октябрем прошлого года показатель вырос примерно на £800 млн. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Управления национальной статистики Соединенного Королевства.

Заимствования с начала финансового года

С начала текущего финансового года чистые заимствования государственного сектора достигли £111,3 млрд. Это на £7,3 млрд меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Главный экономист статистического ведомства Грант Фицнер отметил, что государственные поступления росли быстрее расходов, а особенно заметно увеличились поступления от налогов, связанных с доходами. В то же время месячный объем заимствований был выше, чем в октябре прошлого года, отчасти из-за увеличения расходов на обслуживание долга.

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Расходы на обслуживание долга

В октябре выплаты по процентам по государственному долгу выросли до £11,2 млрд — на £2,8 млрд больше, чем в том же месяце прошлого года. Рост этих расходов связан с более высокой стоимостью заимствований на финансовых рынках.

Чистый государственный долг достиг £3,1 трлн, или 95,8% валового внутреннего продукта. Это на 1,9 процентного пункта больше, чем годом ранее, и соответствует уровням, в последний раз зафиксированным в начале 1960-х годов.

Бюджетный резерв

В прошлом месяце канцлер Джон Хили повысил налоги для банков, чтобы профинансировать поддержку домохозяйств на фоне энергетического шока, связанного с войной на Ближнем Востоке. В бюджете он сохранил резерв в £15 млрд для соблюдения фискальных правил — это меньше, чем £23,6 млрд, оставшиеся от его предшественницы Рейчел Ривз.

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