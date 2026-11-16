В Японии член правления Банка Японии Хадзимэ Таката призвал регулятора как можно скорее повысить ключевую ставку до «надлежащего» уровня. Об этом он заявил 16 ноября 2026 года во время выступления в Токио, сообщает Channel NewsAsia.

Оценка финансовых условий

По словам Такаты, Банк Японии должен гибко повышать ставки после оценки того, насколько стимулирующими остаются внутренние финансовые условия. В то же время регулятору следует анализировать события за рубежом.

Член правления считает, что решения о дальнейшем повышении ставок необходимо принимать с учетом обоих факторов: ситуации на внутреннем финансовом рынке и изменений в мировой экономике.

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Риски ускорения роста цен

Таката также заявил, что Банку Японии следует сосредоточиться на предотвращении рисков ускорения роста цен. Среди таких рисков он назвал последствия конфликта на Ближнем Востоке.

Он отметил, что банк должен действовать оперативно после оценки уровня стимулирования во внутренних финансовых условиях и анализа развития событий за пределами Японии.

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