Член Совета управляющих Федеральной резервной системы Майкл Барр 16 ноября в Милане, Италия, предупредил о рисках, которые искусственный интеллект может создать для торговли, кибербезопасности и защиты потребителей и инвесторов. Об этом сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Опасения относительно стабильности

Согласно последнему отчету ФРС о финансовой стабильности, 87% участников опроса, проведенного для документа, назвали ИИ существенным риском для финансовой системы. Среди причин они указали возможность кибератак, сложное финансирование, связанное с искусственным интеллектом, а также вероятность широкого падения фондового рынка в случае замедления прибыли компаний в сфере ИИ.

Барр также предостерег, что растущая зависимость от моделей ИИ в торговле может вызвать стадное поведение и нарушить работу рынков. По его словам, алгоритмы, способные к самообучению, могут манипулировать рынками и дестабилизировать их.

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Риски для банков и клиентов

Отдельно представитель ФРС обратил внимание на использование ИИ-агентов в розничном банкинге. Банки могут быть не в состоянии установить, уполномочен ли клиентом ИИ-агент, который пытается совершить действия с его счетом. Даже ИИ-агенты, законно действующие от имени клиентов с высокой скоростью, могут ускорить массовое изъятие средств из банков и перегрузить традиционные механизмы защиты.

Барр также упомянул киберугрозы со стороны злоумышленников, использующих ИИ, или неконтролируемых ИИ-агентов, которые могут эксплуатировать уязвимости финансовой системы. Он подчеркнул необходимость снижать риск усиления предубеждений в потребительском кредитовании и предотвращать сговор, манипуляции на рынке и торговые стратегии, способные вызвать значительную волатильность или системный риск.

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