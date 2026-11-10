В Японии краткий отчет Банка Японии о заседании 29–30 октября показал, что многие члены правления считают скорое повышение процентной ставки необходимым. Документ, опубликованный 10 ноября, указывает на значительную вероятность такого решения в декабре.

Позиция членов правления

Как сообщает The Japan Times, один из девяти членов правления считает, что Банк Японии должен принять решение о следующем повышении ключевой ставки, как только это станет возможным, не проявляя чрезмерной осторожности. Такая позиция приведена в изложении мнений участников заседания.

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Ожидания на декабрь

После октябрьского заседания глава Банка Японии Кадзуо Уэда также отметил, что очередное повышение ставки в декабре возможно. По данным издания, на фоне продолжительного роста цен центробанк ускорил темпы повышения ставок. Текущие ожидания относительно дальнейшего увеличения стоимости заимствований сосредоточены вокруг квартального темпа таких решений. Детали изложения мнений показали более высокую уверенность в повышении ставки в декабре.

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