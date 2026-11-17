В США член совета управляющих Федеральной резервной системы Лиза Кук отказалась давать показания перед комиссией администрации Дональда Трампа, которая рассматривает основания для ее увольнения. Ее адвокаты назвали процедуру несправедливой и заявили, что, по их мнению, ее результат был предрешен, сообщает The Independent.

Адвокаты Кук отказались от ее участия в слушаниях, запланированных на следующий месяц. Ранее чиновники требовали, чтобы она явилась перед комиссией 6 ноября.

Обвинения и позиция Кук

Чиновники администрации Трампа настаивают, что Кук должна ответить на утверждения о возможном ипотечном мошенничестве в 2021 году — еще до ее вступления в совет управляющих ФРС. Кук отрицает эти утверждения.

Трамп пытается уволить Кук с августа 2025 года. Она утверждала, что такие действия угрожают независимости центрального банка и связаны со стремлением президента снизить стоимость заимствований.

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Адвокат Кук Аббе Дэвид Лоуэлл в письме советнику Белого дома Уильяму Шарфу заявил, что его клиентка не обязана по закону участвовать в несправедливом слушании. Он также назвал комиссию из трех человек фасадом, призванным скрыть заранее принятое решение о ее увольнении.

Возможное слушание без Кук

Представители администрации Трампа предупредили, что могут провести слушание без Кук. В письме от 3 ноября они указали, что комиссия оставляет за собой право сделать неблагоприятные для нее выводы из-за неявки.

В комиссию вошли главный экономический советник Трампа Кевин Хассетт, назначенная руководить Комиссией по равным возможностям трудоустройства Андреа Лукас и кандидат Трампа на должность министра труда Кит Сондерлинг. По заявлению Белого дома, комиссия порекомендует, имеются ли основания для увольнения Кук. Закон позволяет президенту уволить члена совета управляющих ФРС только «при наличии оснований».

В июне Верховный суд США приостановил попытку Трампа отстранить Кук, пока продолжается судебное разбирательство. Суд не решал, соответствуют ли действия Кук критерию для увольнения, но отметил, что президент может попытаться сделать это вновь при условии надлежащего уведомления и возможности дать ответ. Председатель ФРС Кевин Уорш 28 октября заявил, что ему неизвестно об участии регулятора в этом производстве.

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