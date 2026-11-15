Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чо Ён Вон прибыл в Москву, столицу России — государства-агрессора, во главе партийно-правительственной делегации. Как сообщает Korea Herald, о визите в воскресенье заявило государственное Центральное телеграфное агентство Кореи КНДР.

Визит делегации КНДР

Чо Ён Вон, которого издание называет одним из ближайших соратников лидера КНДР Ким Чен Ына, прилетел в Москву частным самолетом в субботу. Делегацию пригласил председатель правящей партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

В аэропорту представителей КНДР встречали член высшего совета «Единой России» и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Андрей Климов, а также посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

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Заявление об отношениях

Северокорейское агентство связало визит с укреплением союзнических отношений между КНДР и Россией. Korea Herald отмечает, что поездка проходит на фоне углубления связей между странами после развертывания КНДР войск для поддержки войны России против Украины.

В июле министр иностранных дел КНДР совершил неожиданный визит в Россию, после чего появились предположения о возможном приезде Ким Чен Ына в Москву в этом году.

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