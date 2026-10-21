В австралийском городе Вангаратта 43-летний Брендан Наджент предстал перед судом по делу о предполагаемом преднамеренном наезде автомобилем на независимого депутата федерального парламента Хелен Хейнс. Полиция сообщила, что 65-летняя политик находится в больнице Мельбурна в критическом, но стабильном состоянии.

Как сообщает Channel NewsAsia, инцидент произошел в понедельник возле офиса депутата в Вангаратте, расположенной более чем в 200 км к северо-востоку от Мельбурна — столицы штата Виктория. По данным полиции, Хейнс стояла у багажника своего автомобиля, когда ее сбил Toyota Land Cruiser.

Обвинения и судебное слушание

Надженту предъявили обвинения в опасном вождении, повлекшем тяжкие травмы, и в умышленном причинении тяжких травм. Ему также вменяют федеральное преступление, связанное с причинением вреда государственному должностному лицу; максимальное наказание по этому обвинению составляет 10 лет лишения свободы.

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Согласно судебным материалам, полученным агентством AFP, мужчину также обвиняют в выращивании растения каннабиса и хранении наркотиков. Австралийская телерадиокомпания ABC сообщила, что он не подавал ходатайство об освобождении под залог. Следующее заседание по делу назначили на 4 февраля.

Полиция проверяет возможный мотив

Мотив инцидента пока неизвестен. Полиция штата Виктория заявила, что проверяет все возможные версии, в том числе информацию о предполагаемых радикальных антиправительственных взглядах Наджента. Комиссар полиции штата Майк Буш сообщил, что правоохранители изучают связи в социальных сетях и опрашивают свидетелей, друзей и коллег.

Комиссар Австралийской федеральной полиции Крисси Барретт заявила о росте числа экстремистских взглядов в интернете, а также онлайн-оскорблений, угроз и запугивания в адрес федеральных парламентариев. Премьер-министр Энтони Альбанезе выразил поддержку Хейнс и заявил, что политические дебаты в стране в последние годы стали слишком острыми и персонализированными.

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