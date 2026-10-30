Мужчина спас валлаби более чем в 100 метрах от берега — ABC News Australia

В Австралии яхтсмен Мэтт Смит спас обессиленного валлаби, которого заметил в воде возле марины города Портленд в штате Виктория. Животное уплывало всё дальше от берега и находилось более чем в 100 метрах в море.

Как сообщает ABC News, утром Смит услышал крики чаек у края марины. Сначала он подумал, что в воде находится собака, однако, присмотревшись, понял, что это валлаби.

Спасение на воде

Смит отправился к животному на небольшой лодке. По его словам, валлаби быстро уставал и плыл в более глубокую воду. Он считал, что животное вряд ли смогло бы долго продержаться, если бы продолжило удаляться от берега.

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Валлаби удалось забрать в лодку, но он сразу же выпрыгнул обратно в воду, поскольку был напуган. Позднее Смит всё же доставил животное на сушу, где его встретили специалисты по уходу за дикой природой. Сейчас валлаби находится под их опекой.

Валлаби умеют плавать

В материале отмечается, что кенгуру и валлаби умеют плавать, в том числе когда спасаются от других животных, таких как собаки или динго. В 2020 году другого валлаби спасли в 6,2 километра от побережья острова Норт-Страдброк в штате Квинсленд.

После спасения Смит попросил людей на пляже держать собак на поводках, в шутку добавив, что в тот день он уже достаточно грёб.

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