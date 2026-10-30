В Канберре, Австралия, суд оштрафовал Закари Джеймса Хука на 5 тысяч долларов за размещение наклеек с лозунгами белого супремасизма и материалами в поддержку National Socialist Network в Австралийском национальном университете. Он также признал вину по двум эпизодам публичного выполнения нацистского приветствия. Наказание по этим эпизодам рассмотрит Верховный суд Австралийской столичной территории, и мужчине может грозить лишение свободы.

Как сообщает ABC News Australia, в августе и сентябре 2025 года, когда Хуку было 18 лет, он дважды размещал наклейки на территории университета. В частности, их наклеили на плакат с призывом поддерживать мультикультурализм, а также на шкаф и дверь в здании университетского подразделения для представителей коренных народов и расовых меньшинств.

Штраф за оскорбительное поведение

Хук признал вину в оскорбительном поведении на территории объекта Содружества. Максимальное наказание по этому обвинению составляет 6 600 долларов. Назначая штраф, магистрат Джеймс Лоутон учел признание вины, отсутствие судимостей и письмо с извинениями.

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По словам магистрата, социальные сети «без сомнения» повлияли на поведение Хука. Он отметил, что даже если такие действия были формой протеста, они носили серьезный, целенаправленный и явно оскорбительный характер. Магистрат также сказал, что Хук признал последствия своего поведения, однако не обязательно продемонстрировал изменение собственных взглядов.

Дело о нацистских приветствиях передали в вышестоящий суд

Обвинение в публичном выполнении нацистского приветствия является федеральным составом правонарушения, введенным в 2024 году. Оно предусматривает обязательный минимальный срок лишения свободы в 12 месяцев, а максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.

Магистратский суд Австралийской столичной территории не имел полномочий назначить наказание, которое могло бы быть достаточным в этом деле. Поскольку действия Хука не относились к наименее тяжким случаям, дело передали в Верховный суд территории. Хук, который провел три ночи под стражей после задержания в канун Рождества прошлого года, останется на свободе под залог до слушания в следующем месяце.

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