В Австралии 46-летнему мужчине предъявили обвинения в связи с якобы ложным заявлением о ранении во время террористического нападения на Бонди-Бич в декабре 2025 года и попыткой получить компенсацию. Об этом сообщает ABC News Australia.

Заявление и задержание

По данным полиции, мужчина заявил, что пострадал во время стрельбы в Бонди, а позднее подал якобы мошеннические требования о компенсации. Детективы задержали его во вторник в полицейском участке Парраматты.

Ему предъявили обвинения в распространении ложных или вводящих в заблуждение материалов для получения выгоды, а также в ложном представлении фактов. Мужчину освободили под залог на определённых условиях.

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Суд и нападение

Слушание по делу назначено на 18 ноября в местном суде Парраматты.

Стрельба на Бонди-Бич произошла 14 декабря 2025 года во время празднования еврейского праздника Ханука. По данным ABC News Australia, в результате нападения погибли 15 человек.

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