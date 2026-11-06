Катар, Кувейт, Бахрейн и Иордания осудили заявленную попытку йеменских хуситов атаковать баллистической ракетой регион Медины в Саудовской Аравии. По данным Anadolu Agency, страны также подтвердили солидарность с Эр-Риядом.

Заявление саудовской коалиции

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что ее противовоздушная оборона перехватила и уничтожила баллистическую ракету, запущенную в направлении региона Медины. Коалиция также сообщила о сбитии беспилотника хуситов над Восточной провинцией королевства.

Хуситы отвергли утверждения о том, что их целью была Медина.

Реакция стран региона

МИД Катара назвал попытку удара откровенной провокацией для мусульман, безответственным пренебрежением жизнями гражданских лиц, нарушением суверенитета Саудовской Аравии и международного права. В Дохе заявили о поддержке законных мер королевства по защите его суверенитета, безопасности, территориальной целостности и интересов.

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Кувейт назвал продолжение атак вопиющим нарушением суверенитета Саудовской Аравии, международного и международного гуманитарного права. Бахрейн заявил, что нацеливание на Медину представляет угрозу для гражданских лиц и посетителей Мечети Пророка и является посягательством на святость исламских святынь. Манама вновь призвала Совет Безопасности ООН принять решительные сдерживающие меры против повторных атак хуситов, предотвратить удары по религиозным святыням и гражданским объектам, а также привлечь к ответственности исполнителей и их сторонников.

Иордания расценила заявленную попытку ракетной атаки как провокацию чувств мусульман, грубое нарушение суверенитета Саудовской Аравии, угрозу ее безопасности и стабильности, а также нарушение международного права и Устава ООН.

Война в Йемене

Йемен охвачен войной с тех пор, как хуситы захватили столицу Сану и другие районы в сентябре 2014 года. Саудовская коалиция поддерживает международно признанное правительство Йемена с марта 2015 года. По данным агентства, в последние недели боевые действия усилились, а хуситы неоднократно запускали ракеты и беспилотники по территории Саудовской Аравии.

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