В Женеве, Швейцария, четыре из семи претендентов на должность генерального директора Всемирной организации здравоохранения ответили на вопросы делегаций государств-членов. Обсуждения касались сокращения бюджета, доступа к лекарствам, регионального производства лекарств и будущего программ ВОЗ. Как сообщает Health Policy Watch, ни один из кандидатов не назвал конкретных программ, которые могут быть прекращены.

Требования доноров и стран Глобального Юга

За четыре сессии кандидаты ответили в общей сложности на 63 вопроса. Страны-доноры преимущественно поднимали вопросы финансовой дисциплины, административной оптимизации, стандартов ВОЗ и прекращения дублирующих программ. Представители государств Африки, Латинской Америки и Азии, в свою очередь, акцентировали внимание на сохранении медицинских кадров, передаче технологий и развитии собственного производства медицинской продукции.

Делегации стран с низкими доходами требовали объяснений, как ВОЗ будет поддерживать первичную медико-санитарную помощь и население в зонах конфликтов в условиях финансовых ограничений. Малые островные государства попросили пересмотреть принципы распределения ресурсов, поскольку часть из них из-за статуса стран со средним доходом не имеет доступа к льготной технической помощи.

Предложения четырех кандидатов

Бывшая министр здравоохранения Катара Ханан Мохамед Аль-Кувари предложила сосредоточить ВОЗ на разработке стандартов, провести функциональные проверки и усилить цифровизацию. Она также заявила, что операционную работу на местах можно частично передать внешним партнерам.

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Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Хенри П. Клюге выступил против сокращения работы на передовой. Он привел пример использования внутренних инструментов искусственного интеллекта в своем регионе, которые, по его словам, позволили сэкономить 1,3 млн долларов за счет сокращения затрат рабочего времени и 340 тыс. долларов на лицензиях программного обеспечения. Клюге также заявил, что совместные закупки и Африканское агентство по лекарственным средствам могут помочь Африке наладить производство 15–20 жизненно необходимых препаратов в течение шести лет.

Номинированный Ботсваной армянский детский онколог Геворг Тамамян предложил ввести для решений Всемирной ассамблеи здравоохранения обязательные планы выполнения и определенные источники финансирования. Он также пообещал уйти в отставку после одного пятилетнего срока, если независимая оценка покажет выполнение менее 80% его целей.

Кандидатка от Китая Сунь Ли предложила расширить представительство ученых из Африки, малых островных государств и стран Глобального Юга в экспертных консультативных группах ВОЗ. Для развития местного производства медицинских средств она поддержала добровольное лицензирование через Medicines Patent Pool.

Дальнейший отбор

В четверг на вопросы делегаций должны ответить еще трое кандидатов: Ханан Балхи из Саудовской Аравии, Мария Нейра из Испании и Буди Гунади Садикин из Индонезии. В январе Исполнительный совет ВОЗ, в состав которого входят 34 члена, проведет собеседования с пятью кандидатами из сокращенного списка и выдвинет до трех финалистов. Окончательное голосование за следующего генерального директора запланировано на май.

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