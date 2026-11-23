Германия, Италия, Польша и Швеция заявили о намерении присоединиться к Международному центру искусственного интеллекта для обороны, который создает Франция. Об этом сообщило Министерство обороны Франции.

Намерение объявили в Ренне

Как сообщает Anadolu Agency, страны официально объявили о своем намерении во время первой учредительной конференции центра. Она состоялась 19 и 20 ноября во французском Ренне.

Французское оборонное ведомство заявило, что инициатива остается открытой для других государств-единомышленников. Франция и ее партнеры стремятся ускорить подготовку к использованию искусственного интеллекта для поддержки операций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задачи нового центра

Центр должен сформировать международное сообщество для обмена передовыми практиками, прогнозирования технологических изменений и учета опыта применения технологий. Это должно помочь обеспечить соответствие решений на основе искусственного интеллекта практическим потребностям.

Следующий этап

Страны-участницы будут работать над учредительными документами центра. Их цель — достичь полной операционной готовности центра в течение 2027 года.

Читай нас в