Министры иностранных дел Австралии, Канады, Италии и Великобритании призвали Израиль немедленно разрешить ввоз в сектор Газа 150 тысяч палаток и критически необходимых товаров в преддверии зимы. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Призыв открыть пункты пропуска

В совместном заявлении главы дипломатических ведомств отметили, что с наступлением зимы гуманитарная ситуация в Газе является крайне тяжелой. Они призвали Израиль прекратить задержки и открыть пункты пропуска для поставок помощи.

Министры подчеркнули, что ограничения на границах препятствуют доставке крайне необходимых материалов для обустройства временного жилья и гуманитарной помощи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Последствия первого зимнего шторма

Дипломаты обратили внимание, что наводнения после первого зимнего шторма усилили страдания гражданского населения. По их мнению, ситуацию еще можно исправить до ухудшения погодных условий.

Они также призвали разрешить ввоз товаров двойного назначения, необходимых для гуманитарных операций и раннего восстановления. Отдельно министры обратились ко всем сторонам с требованием соблюдать прекращение огня, международное гуманитарное право и реализовать Комплексный план по Газе, чтобы помощь поступала уязвимым группам населения.

Читай нас в