В США употребление женщинами четырех или более алкогольных напитков за один раз как минимум раз в месяц связали с более высокими шансами выраженного фиброза печени. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Alcohol: Clinical and Experimental Research, сообщает News-Medical.

Анализ данных за два десятилетия

Ученые использовали данные Национального обследования здоровья и питания США (NHANES), собранные в течение двух десятилетий до 2020 года. В анализ вошли 43 447 взрослых участников, выборка которых была репрезентативной для населения США.

Эпизодическим чрезмерным употреблением алкоголя авторы считали четыре или более напитков за один случай для женщин и пять или более — для мужчин. Об отсутствии таких эпизодов сообщили 72% участников. Еще 14% указали, что это происходило реже одного раза в месяц, 6% — чаще одного раза в месяц, но реже одного раза в неделю, а 8% — как минимум еженедельно.

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Различия по полу

Шансы выраженного фиброза возрастали с увеличением заявленной частоты таких эпизодов. Эта связь сохранялась после учета демографических характеристик, сопутствующих заболеваний и других факторов. Наиболее выраженной она была среди участников, сообщавших об эпизодах как минимум раз в месяц, особенно среди женщин.

После учета среднего ежедневного потребления алкоголя связь между частотой эпизодов и выраженным фиброзом у мужчин уже не была заметной. Это может свидетельствовать о том, что для мужчин более важным фактором является совокупное потребление алкоголя. У женщин частота таких эпизодов оставалась значимой и после учета среднего суточного потребления.

По данным авторов, эпизодическое чрезмерное употребление алкоголя женщинами чаще одного раза в месяц было связано с шансами выраженного фиброза, сходными с теми, которые связывают с уровнем потребления алкоголя при метаболически-ассоциированном и алкогольном заболевании печени (MetALD). Исследователи рекомендуют учитывать такой анамнез при клинической оценке, однако подчеркивают: методология работы не позволяет установить причинно-следственную связь.

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