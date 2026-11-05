Несколько политических партий Индонезии рассматривают возможность использовать парламентские механизмы в отношении образовательных документов вице-президента Гибрана Ракабуминга Раки. Инициатива появилась на фоне углубления разногласий между президентом Прабово Субианто и его предшественником Джоко Видодо, отцом вице-президента, сообщает Channel NewsAsia.

Решения судов

По данным издания, Конституционный суд и Верховный суд постановили, что документы Гибрана об окончании старшей школы за рубежом не соответствовали внутренним юридическим требованиям к кандидатам в вице-президенты. Суды также указали, что избирательные органы неправомерно приняли эти документы.

Три партии из лагеря Прабово и одна политическая сила вне коалиции заявили, что изучают три возможных законодательных шага. Конституция страны позволяет депутатам требовать объяснений от правительства, инициировать расследование или официально выражать позицию по поводу возможных нарушений законодательства или конституции. Каждый из этих шагов может стать начальной стадией процедуры импичмента, однако ни одна из партий не заявляла о такой перспективе.

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Позиции партий

Представитель Партии процветания и справедливости Мухаммад Холид заявил, что политическая сила анализирует доступные варианты и поддерживает коммуникацию с другими партиями. По его словам, большинство партий согласны с тем, что парламент должен отреагировать на два судебных решения.

Партия национального пробуждения также серьезно рассматривает эти варианты, заявил ее представитель Мухаммад Хозин. Депутат от партии «Голкар» Ахмад Доли Курния, по сообщениям местных СМИ, назвал наиболее уместным шагом официальное выражение позиции парламента. Офис вице-президента не ответил на запрос о комментарии.

Единственная партия вне коалиции Прабово — Индонезийская демократическая партия борьбы — заявила, что к более активным действиям депутатов также подталкивают общественное недовольство из-за диплома Гибрана и дело о прослушивании. В его рамках был задержан бывший глава аппарата Прабово Листьо Сигит Прабово; правительство заявило, что скандал может быть приравнен к государственной измене.

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