Четыре китайских исследовательских судна, которые с мая неоднократно замечали вблизи Тайваня, могли собирать данные о международных подводных кабелях связи. Об этом Taipei Times сообщает со ссылкой на японскую газету Yomiuri Shimbun, данные аналитической компании ingeniSPACE и тайваньских чиновников.

Маневры вблизи кабельных маршрутов

Речь идет о судне Xiangyanghong 22, принадлежащем Министерству природных ресурсов Китая, а также о Tongji и Jia Geng, которыми управляют университеты Шанхая и китайской провинции Фуцзянь. Четвертым судном названо Mushanzi — именно так его идентифицировала система автоматической идентификации AIS.

По данным ingeniSPACE, Xiangyanghong 22 неоднократно курсировал в одних и тех же водах к северу от Тайваня, замедлялся, останавливался и нерегулярно менял курс. Jia Geng демонстрировал схожее поведение в восточных водах, Mushanzi — в проливе Баши на юге, а Tongji неоднократно двигался вокруг Тайваня, останавливаясь и замедляясь в определенных точках.

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Оценка аналитиков и властей

Аналитическая компания из США и Тайваня сопоставила данные AIS и другие источники и пришла к выводу, что места остановок или замедления всех четырех судов совпадали с районами прокладки кабелей, соединяющих Тайвань с другими странами. Один из тайваньских чиновников заявил, что предоставленные компанией данные и выводы считают надежными, поскольку они соответствуют пониманию ситуации властями. Другой чиновник отметил, что нельзя исключать сбор китайскими судами информации о кабелях.

Профессор Университета Кейо Мотохиро Цутия предположил, что такая деятельность может быть подготовкой к саботажу кабелей. По его словам, Китай мог изучать не только их расположение, но и рельеф морского дна, глубину и океанические течения. В 2021–2025 годах Тайвань столкнулся с серией инцидентов, когда грузовые и другие суда, вероятно, намеренно перерезали или повредили подводные кабели; тайваньские власти указывали на причастность Китая.

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