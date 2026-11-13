Полиция штата Виктория решила не предъявлять уголовных обвинений четырём игрокам клуба Sydney Swans, которых расследовали по делу о предполагаемом сексуальном насилии в отеле Мельбурна. Речь идёт о вице-капитане команды Айзеке Хини, Джеймсе Джордоне, Чеде Уорнере и Нике Блейки, который сейчас играет за North Melbourne, сообщает The Guardian.

Решение полиции

В заявлении полиция отметила, что после тщательного расследования и на основании юридической консультации не будет предъявлять уголовных обвинений из-за недостаточности доказательств. Правоохранители также сообщили, что не могут предоставить дополнительные комментарии из-за продолжающегося гражданского дела.

По данным издания, все четверо игроков помогали полиции в расследовании. Ранее полиция заявляла, что три женщины подали заявление после предполагаемого инцидента, произошедшего в первые часы 17 августа в Pullman Hotel в Мельбурне. Игроки, как сообщалось, отрицали какие-либо уголовные нарушения.

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Действия клуба

В августе Sydney Swans отстранил четырёх игроков вместе с одноклубником Райли Байсом за нарушение внутренних стандартов команды. В частности, речь шла об употреблении алкоголя и приведении женщин в отель в ночь после матча AFL в Мельбурне.

Полицейское расследование велось отдельно от дисциплинарных мер клуба. Райли Байс и ещё два человека, которые, как предполагается, находились в номере во время предполагаемого инцидента, рассматривались следствием как свидетели. После этих событий Sydney Swans привлёк внешних консультантов для независимого анализа клубной культуры.

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