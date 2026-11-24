В Университете Бата четверть студентов, ответивших на опрос, сообщила об использовании генеративного искусственного интеллекта для поддержки психического здоровья в течение предыдущих шести месяцев. Как сообщает News-Medical, результаты исследования были опубликованы в рецензируемом журнале JMIR Mental Health.

В исследовании приняли участие 2020 студентов Университета Бата. Респонденты обращались к таким инструментам, как ChatGPT, когда находились в состоянии дистресса, хотели лучше понять собственное психическое здоровье или использовали ИИ в качестве личного терапевта или коуча.

Использование ИИ среди студентов

Наиболее высокий уровень использования генеративного ИИ зафиксировали среди студентов с очень низким уровнем благополучия: более трети из них сообщили, что обращались к таким инструментам за поддержкой психического здоровья. Студенты с заявленной инвалидностью также чаще указывали, что использовали ИИ с этой целью.

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Ведущий автор работы, доктор Джеффри Ламберт из Университета Бата, отметил, что генеративный ИИ может сделать информацию и поддержку в сфере психического здоровья более доступными, персонализированными и привлекательными для пользователей. В то же время, по его словам, потенциальные возможности этих инструментов следует отделять от подтверждённых данных об их безопасности и эффективности.

Риски и ограничения исследования

Исследователи указали на риски использования ИИ в этой сфере, в частности на возможность получения неточной информации, проблемы с конфиденциальностью и ненадлежащие ответы в случаях, когда человек находится в кризисе. В Университете Бата подготовили для студентов рекомендации о преимуществах и рисках генеративного ИИ, а также ситуациях, когда следует обратиться за дополнительной помощью.

Авторы предостерегают, что опрос проводился только в одном университете. Хотя в нём приняли участие более 2 тысяч студентов, это составило 9,1% приглашённых, поэтому результаты могут не отражать ситуацию среди студентов по всей Великобритании. Исследователи планируют расширить работу в рамках национального исследования с участием нескольких университетов.

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