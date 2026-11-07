В Китае заместитель председателя Центрального военного совета Чжан Шэнмин был повышен до Политбюро Коммунистической партии. Он стал единственным представителем военных в этом руководящем органе партии, а также единственным чиновником, оставшимся в Центральном военном совете вместе с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает The Japan Times.

Повышение Чжана стало первым назначением в Политбюро вне партийного съезда за три десятилетия. Ранее он возглавлял масштабную антикоррупционную кампанию в Народно-освободительной армии Китая, в результате которой десятки генералов лишились должностей.

Роль в формировании командования

Назначение состоялось накануне столетия Народно-освободительной армии Китая, которое будут отмечать в августе 2027 года. К этой дате Си Цзиньпин заявлял о намерении повысить боеготовность вооружённых сил. В следующем году в партии также должно состояться кадровое обновление руководства, которое проводится раз в десять лет.

По оценке издания, Чжан Шэнмин может играть ключевую роль в отборе и проверке кандидатов для заполнения должностей в военном командовании. В то же время он может отвечать за рекомендации относительно чиновников, если позднее будет выявлена их причастность к коррупции.

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Приоритет политической лояльности

Исследователь Центра анализа Китая Азиатского общества Нил Томас заявил, что для Си Цзиньпина политическая лояльность является приоритетом в вооружённых силах, хотя он также придаёт значение военной готовности. По мнению аналитиков, карьерный рост Чжана свидетельствует о том, что в командовании армии политическая надёжность сейчас преобладает над боевым опытом.

Чжан Шэнмин служил в артиллерийском подразделении, некоторое время был командиром взвода, а затем перешёл на политическую работу. В 2012 году, работая во Втором артиллерийском корпусе — предшественнике нынешних Ракетных войск Китая, — он ввёл 16 правил, регулирующих высказывания партийных кадров, и выступал за строгую дисциплину.

Чистки в армии продолжаются: на прошлой неделе партия исключила 16 военных деятелей и нескольких руководителей оборонной промышленности. Некоторые другие офицеры не появились на важном заседании Компартии в Пекине, что вызвало предположения об их возможном отстранении.

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