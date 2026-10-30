Британская организация Centre for Information Resilience (CIR) идентифицировала 25 командиров воюющих сторон в Судане, которые находились в пяти локациях в то время, когда оттуда поступали сообщения о сексуальном насилии. Расследование охватывает военизированные Силы быстрого реагирования (RSF), Вооруженные силы Судана и союзные им формирования, сообщает Al Jazeera.

Доказательства и пределы выводов

Исследователи проверяли личности командиров, места и, где это было возможно, даты съемок. Присутствие командиров независимо подтвердили два аналитика, а собранные данные сопоставили со свидетельствами пострадавших, сообщениями о нападениях, угрозами и признаками повышенного риска, в частности с принудительным разделением мужчин и женщин.

CIR заявил, что имеет разумные основания считать идентифицированных командиров прямо или косвенно ответственными за сексуальное насилие. В то же время организация подчеркнула, что ограниченность данных не позволяет установить индивидуальную ответственность конкретных лиц за отдельные случаи изнасилований. Присутствие, звание и неоднократное появление в определенных местах могут быть основаниями для дальнейшего расследования, однако сами по себе не доказывают уголовную вину.

Эль-Фашер и Вад-Мадани

Среди командиров RSF, зафиксированных CIR возле Эль-Фашера в Северном Дарфуре, — заместитель командующего Абдель Рахим Хамдан Дагало, брат лидера RSF Мохамеда Хамдана Дагало. Его присутствие подтверждено на бывшей базе 6-й пехотной дивизии 26 октября 2025 года и в Саудовской больнице 4 ноября того же года.

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Миссия ООН по установлению фактов задокументировала массовые и групповые изнасилования во время захвата Эль-Фашера силами RSF, в том числе в Саудовской больнице и городском университете. CIR также проанализировал видео, опубликованное в TikTok 26 октября 2025 года, на котором командир женского контингента RSF Хадемалла Хашмин Херика, также известная как Шираз Халид, обращается к бойцам. Организация оценила ее слова как прямое подстрекательство к изнасилованиям, однако не смогла установить точное место съемки.

Отдельно расследование описывает Абуаклу Мохамеда Ахмеда Альвакиля, известного как Кайкал. В декабре 2023 года его назначили командиром дивизии RSF в Вад-Мадани, а в октябре 2024 года он перешел на сторону армии и стал командующим союзных ей Сил щита Судана. Управление ООН по правам человека сообщало, что 10 января 2025 года бойцы этого формирования похитили 13 женщин и одного мужчину из лагеря Тайба.

Санкции Великобритании

26 октября Великобритания ввела санкции против 15 высокопоставленных командиров враждующих сил Судана из-за подозрений в зверствах, в том числе в сексуальном насилии, связанном с конфликтом. Ограничения предусматривают замораживание активов и запреты на поездки. Санкционный список является отдельным от списка 25 командиров в отчете CIR и не означает уголовного приговора.

RSF и Вооруженные силы Судана не ответили на запросы Al Jazeera относительно выводов расследования. Обе стороны ранее отрицали обвинения в сексуальном насилии со стороны своего персонала.

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