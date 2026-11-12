Decision Desk телеканала CNN прогнозирует, что демократ Скотт Колом победит действующую сенатора-республиканку Синди Хайд-Смит на выборах в Сенат США в штате Миссисипи. При таком результате Демократическая партия получит место в Сенате в штате, который долгое время был оплотом Республиканской партии.

Прогноз CNN

О прогнозе CNN Decision Desk сообщает Anadolu Agency. Агентство называет этот результат одним из наиболее неожиданных итогов промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября.

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Колому 43 года. В случае подтверждения прогноза он станет первым демократом, получившим место в Сенате США от Миссисипи более чем за четыре десятилетия. Агентство называет это значительным политическим прорывом для демократов.

Историческое значение

Также Колом станет первым темнокожим представителем Миссисипи, избранным в Сенат США, со времен Реконструкции. Его победа будет означать переход этого места в Сенате от Республиканской партии к Демократической партии.

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