Австралийская розничная компания Coles Group расследует киберинцидент, однако пока не выявила доказательств компрометации данных клиентов, сотрудников или поставщиков. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Расследование продолжается

Компания не уточнила, какие именно данные могли быть целью атаки. Coles сотрудничает с Австралийским центром кибербезопасности и планирует продолжать взаимодействие с соответствующими органами и регуляторами в рамках расследования.

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В Coles заявили, что привлекли международных специалистов по кибербезопасности, чтобы локализовать инцидент и усилить защиту своей ИТ-среды.

Магазины и онлайн-сервисы работают

Операционная деятельность Coles продолжается, а покупатели по-прежнему могут совершать покупки в физических магазинах и через интернет. В сообщении также отмечается, что инцидент произошел на фоне роста числа кибератак в Австралии. Правительство страны продвигает меры, предусматривающие обязанность для компаний в сфере искусственного интеллекта сообщать о нарушениях безопасности.

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