Китайская государственная авиастроительная компания COMAC провела первый пилотируемый испытательный полёт электрического самолёта CE-25A в Биньчжоу, провинция Шаньдун. В испытании участвовали два пилота и инженер по лётным испытаниям, сообщает NDTV.

Параметры испытания

Общая продолжительность испытательной сессии составила 57 минут и 46 секунд. В воздухе самолёт находился чуть более 16 минут и преодолел 60,4 километра. По данным инженеров, все системы работали штатно, а поведение CE-25A соответствовало ожиданиям.

Перед полётом с людьми на борту самолёт прошёл серию беспилотных тестов. Первый автономный полёт CE-25A состоялся 2 февраля, после чего аппарат выполнил 19 валидационных полётов.

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Сертификация и характеристики

Проект разрабатывают COMAC, производитель аккумуляторов CATL, Шанхайский университет Цзяо Тун и другие партнёры. Управление гражданской авиации Китая приняло заявку на сертификат типа самолёта — необходимый регуляторный шаг перед возможным допуском коммерческого пассажирского воздушного судна к регулярной эксплуатации.

Как сообщает Global Times, CE-25A является первым коммерческим электрическим самолётом COMAC для межгородских рейсов. Он рассчитан на 19 пассажиров, имеет максимальную взлётную массу 10 тонн, крейсерскую скорость 300 километров в час, крейсерскую высоту 2400 метров и дальность полёта до 400 километров.

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