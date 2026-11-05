Компания ConocoPhillips, базирующаяся в Хьюстоне, США, более чем удвоила прибыль за третий квартал — до 4 млрд долларов — и повысила квартальные дивиденды на 11%. Об этом сообщает OilPrice.

Финансовые показатели

Скорректированная прибыль компании составила 3,27 доллара на акцию, превысив оценку Уолл-стрит на уровне 2,97 доллара. Чистая прибыль выросла с 1,7 млрд долларов за аналогичный период прошлого года, несмотря на сокращение добычи.

Средняя реализованная цена ConocoPhillips выросла на 32% в годовом исчислении — до 61,40 доллара за баррель нефтяного эквивалента. Средняя цена Brent в течение квартала составила 89,27 доллара за баррель, что более чем на 31% выше, чем годом ранее. OilPrice связывает рост доходов нефтяных компаний с более высокими ценами на сырье, которые компенсировали перебои в производстве.

В то же время суточная добыча ConocoPhillips снизилась с 2,4 млн до 2,3 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча в Катаре улучшилась в течение квартала, однако оставалась ниже довоенного уровня.

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Дивиденды и планы компании

Компания повысила квартальные дивиденды с 84 до 93 центов на акцию. За квартал она направила акционерам 3,4 млрд долларов, в том числе 2,4 млрд долларов на выкуп собственных акций, а операционный денежный поток достиг 7,2 млрд долларов.

ConocoPhillips прогнозирует добычу в четвертом квартале на уровне от 2,32 млн до 2,36 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Компания также подтвердила цель увеличить годовой свободный денежный поток на 7 млрд долларов к 2029 году по сравнению с 2025 годом. Проект Willow на Аляске, по данным компании, должен начать добычу в начале 2029 года; изготовление модулей завершено более чем на 75%.

Компания также оценивает возможную продажу активов в Норвегии и объекта Teesside в Великобритании, однако окончательного решения еще не приняла.

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