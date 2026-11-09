9 ноября в турецкой Анталье началась 31-я Конференция ООН по изменению климата COP31. В начале саммита представители стран спорили о включении вопросов климатического финансирования в официальную повестку дня, сообщает Channel NewsAsia.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров серьезнее отнестись к климатическому кризису. В своем заявлении он подчеркнул необходимость быстрее сокращать выбросы, ускорять справедливый переход от ископаемого топлива и обеспечивать уязвимые страны необходимым финансированием и защитой.

Спор о финансировании

Переговорщики до позднего вечера 8 ноября обсуждали требования развивающихся стран включить вопросы климатического финансирования в повестку дня. В соответствии с климатическими соглашениями ООН развитые страны, на которые исторически приходится большая часть выбросов парниковых газов, предоставляли финансовую поддержку более бедным государствам для адаптации к последствиям изменения климата и перехода на более чистую энергетику. В то же время развивающиеся страны считают доступные суммы недостаточными.

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Глава делегации Greenpeace на COP31 Джаспер Инвентор назвал начало конференции сложным. По его словам, развитые государства заняли жесткую позицию по платформе, согласованной на COP30 в Бразилии, где должно обсуждаться предоставление средств состоятельными странами развивающимся государствам. Источник, знакомый с переговорами, сообщил, что программу работы по климатическому финансированию внесут в повестку дня.

Адаптация и электрификация

Африканские страны также добивались отдельного пункта о троекратном увеличении финансирования адаптации, в частности таких мер, как строительство морских дамб или высадка засухоустойчивых культур. Собеседник издания отметил, что отдельного пункта не будет, однако тему рассмотрят в рамках других вопросов.

Турция председательствует на COP31, а Австралия ведет переговоры по специальной договоренности между двумя странами. Турция и Австралия позиционируют встречу как саммит, сосредоточенный на выполнении предыдущих обязательств. Турция также предлагает добровольную инициативу по электрификации, предусматривающую увеличение доли электроэнергии в мировом спросе на энергию примерно с 20% до 35% к 2035 году. Европейский союз настаивает, чтобы электрификация была чистой, что может вызвать дискуссии о роли нефти, газа и угля в этой инициативе.

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