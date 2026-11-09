Климатическая конференция ООН COP31 начнется 9 ноября в Анталье, Турция. Она продлится две недели и соберет представителей почти 200 государств. Председательство Турции на саммите предложит странам поддержать цель электрифицировать к 2035 году более трети мировой экономики против примерно одной пятой в настоящее время, сообщает Channel NewsAsia.

Цель электрификации

Такая цель теоретически могла бы помочь сократить выбросы, нагревающие планету, благодаря более быстрому переходу от транспорта, систем отопления, бойлеров, кухонных плит и другого оборудования на ископаемом топливе к электрическим решениям.

В то же время климатические активисты критикуют предложенное обязательство, поскольку оно не требует, чтобы дополнительная электроэнергия поступала из низкоуглеродных источников. Коалиция стран, в частности островных государств южной части Тихого океана, добивается более четкой глобальной дорожной карты отказа от ископаемого топлива.

Страны — производители нефти и газа, среди которых Саудовская Аравия, напротив, считают, что ископаемое топливо может сохранять существенную роль в энергетическом балансе при условии использования технологий сокращения или улавливания выбросов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Война, ИИ и энергетика

Переговоры будут проходить на фоне опасений относительно энергетической безопасности из-за войны США с Ираном, стремительного роста спроса на электроэнергию вследствие распространения искусственного интеллекта и отстранения США от климатического сотрудничества второй год подряд. Война с Ираном, которая, по данным издания, продолжается девятый месяц, существенно нарушила поставки нефти с Ближнего Востока через Ормузский пролив и вызвала рост цен на топливо.

Администрация президента США Дональда Трампа поощряет политику максимизации добычи нефти, газа и угля. Южная Корея, Индия, Таиланд и другие азиатские страны увеличили зависимость от угля или приняли меры для наращивания угольной генерации. В то же время использование возобновляемой энергетики растет благодаря экспорту из Китая доступных чистых технологий.

В октябре Программа ООН по окружающей среде сообщила, что мир уже движется к превышению порога потепления на 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, установленного на Парижском климатическом саммите 2015 года. Турция также призовет правительства, бизнес и другие учреждения поддержать принципы устойчивой разработки и применения искусственного интеллекта.

Читай нас в