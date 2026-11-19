Расследование пандемии Covid-19 в Великобритании пришло к выводу, что отсутствие международного пограничного контроля в начале 2020 года поставило страну в крайне уязвимое положение. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на новый отчёт расследования.

Ограничения ввели слишком поздно

Председатель расследования Хезер Халлетт отметила, что в первые шесть месяцев 2020 года Великобритания фактически разрешала почти неограниченные международные поездки. Это происходило в условиях отсутствия массового тестирования, широкого отслеживания контактов и значительной нагрузки на систему здравоохранения.

Согласно отчёту, к апрелю 2020 года 93% стран уже применяли такие меры, как отмена авиарейсов, пограничный контроль или ограничения на поездки. Британское правительство вместо этого просило людей, прибывавших из районов высокого риска, в частности из китайского Уханя, самоизолироваться.

Эта политика не помешала туристам из Уханя въехать в Англию и путешествовать по Шотландии, Северной Ирландии и Республике Ирландия в феврале 2020 года. Согласно выводам расследования, дальнейшие ограничения не вводились до июня.

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Проблемы с тестированием и отслеживанием

В отчёте указано, что 18 февраля 2020 года, когда в Великобритании было зарегистрировано лишь девять подтверждённых случаев Covid-19, было бы оптимальным моментом для введения ограничений на поездки. Тогда уровень внутреннего распространения вируса был низким, тогда как показатели заражения в других странах были выше.

Халлетт также раскритиковала задержку с созданием системы тестирования, отслеживания контактов и изоляции. Хотя предыдущие чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения и учения по подготовке к пандемиям должны были обеспечить готовность страны, систему пришлось практически создавать с нуля уже во время кризиса.

На систему NHS Test and Trace в Англии потратили более 25 млрд фунтов стерлингов, однако в отчёте отмечается, что её внедрили слишком поздно и она обошлась слишком дорого. Среди рекомендаций расследования — создание общебританского цифрового инструмента для отслеживания контактов, планы масштабного ручного отслеживания и финансовая поддержка людей, которым необходима самоизоляция.

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