CPAP связали с улучшением подвижности сперматозоидов — ScienceAlert

Исследователи из Университетской больницы Гонконг—Шэньчжэнь в Китае обнаружили, что у мужчин с нелеченым обструктивным апноэ сна показатели качества спермы были хуже, а регулярное использование аппарата CPAP связали с улучшением прогрессивной подвижности сперматозоидов уже через месяц. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine.

Сравнили 94 участников

В небольшом проспективном исследовании приняли участие 72 мужчины репродуктивного возраста с нелеченым обструктивным апноэ сна и 22 здоровых участника контрольной группы. Возраст участников составлял от 18 до 50 лет. Части мужчин апноэ диагностировали с помощью ночного обследования в центре медицины сна.

По сравнению с контрольной группой участники с апноэ имели меньший объем эякулята, меньше сперматозоидов, способных двигаться вперед, и повышенные уровни нескольких маркеров воспаления. В группе апноэ было примерно на 10% меньше сперматозоидов с прогрессивной подвижностью и примерно на 10% меньше сперматозоидов, способных двигаться в целом.

Авторы не обнаружили связи между обструктивным апноэ сна и эректильной дисфункцией. В то же время они отметили, что показатели спермы являются важными факторами мужского репродуктивного потенциала.

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Результаты после CPAP-терапии

За 25 участниками наблюдали после начала CPAP-терапии — лечения с применением постоянного положительного давления в дыхательных путях. Мужчины использовали устройство не менее четырех часов за ночь не менее пяти ночей в неделю.

Через месяц доля сперматозоидов с прогрессивной подвижностью у этих участников выросла почти с 40% до 45%. В то же время исследователи не зафиксировали существенного снижения четырех повышенных маркеров воспаления.

Результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку лечение не было рандомизированным, а число участников в ходе последующего наблюдения сокращалось. Через три месяца в анализе участвовали 15 мужчин, а через шесть месяцев — восемь. Ученые подчеркнули необходимость более крупных исследований, чтобы уточнить механизмы этой связи и проверить долгосрочную пользу CPAP-терапии для фертильности.

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