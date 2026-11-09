Французский банк Crédit Agricole предложил провести переговоры о возможном объединении своего итальянского подразделения с Banco BPM в Италии. Как сообщает ANSA English, французский кредитор назвал предложение дружественным.

Условия возможного объединения

Crédit Agricole заявил, что в случае заключения сделки генеральным директором объединенной структуры станет нынешний руководитель Banco BPM Джузеппе Кастанья. Французскому банку, который уже владеет 29,6% акций Banco BPM, будет принадлежать около 45% объединенной компании.

В Crédit Agricole отметили, что проект может создать третью по величине банковскую группу Италии. Она будет обслуживать 6,5 млн клиентов через более чем 2 300 отделений. Банк также заявил, что инициатива основана на долгосрочном промышленном и предпринимательском видении и должна объединить две группы, глубоко укорененные в Италии.

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Реакция рынка

После объявления Crédit Agricole котировки Banco BPM на утренних торгах в понедельник выросли более чем на 9%.

Ранее генеральный директор Monte dei Paschi di Siena Луиджи Ловальо предлагал объединить MPS с Banco BPM в рамках стратегии защиты от предложения о поглощении со стороны крупнейшего банка Италии Intesa Sanpaolo. В прошлом месяце акционеры MPS отвергли этот оборонительный план, и теперь поглощение выглядит вероятным, согласно ANSA English.

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