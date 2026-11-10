В Австралии Cricket Australia не будет возобновлять расследование скандала с вмешательством в состояние мяча во время тестового матча против ЮАР в Кейптауне в 2018 году. Исполнительный директор организации Тодд Гринберг заявил, что совет Cricket Australia не видит убедительных оснований возвращаться к делу, несмотря на утверждения крикетиста Усмана Хаваджи о том, что вся команда знала о плане использовать наждачную бумагу.

Позиция Cricket Australia

Как сообщает Sky Sports News, Гринберг подчеркнул, что организация удовлетворена итогами предыдущего расследования с учетом полученной информации, в том числе заявлений Хаваджи. По его словам, пересмотр решений, принятых другим руководством в 2018 году, не принесет пользы.

Хаваджа изложил свою версию событий в книге Sabr, вернув скандал в публичное пространство восемь лет спустя. Дэвид Уорнер, который был среди трех игроков, отстраненных после инцидента, поддержал эту версию и заявил, что она полностью точна.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разные версии участников

После скандала санкции получили Уорнер, Стив Смит и Кэмерон Бэнкрофт. Cricket Australia тогда заявляла, что только эти трое были осведомлены о плане. В 2018 году видеозапись зафиксировала, как Бэнкрофт использовал посторонний предмет, чтобы изменить состояние мяча в матче против ЮАР.

Гринберг отметил, что версия Хаваджи противоречит позициям других игроков, которые публично высказывались с начала скандала. Боулеры Пэт Камминс, Митчелл Старк, Натан Лайон и Джош Хейзлвуд в совместном заявлении 2021 года отрицали предварительную осведомленность о плане. Глава Cricket Australia ожидает, что их позиция не изменится, когда Камминс и Старк выскажутся в ближайшие дни или недели.

В тестовом матче в Кейптауне также играл Митчелл Марш, который сейчас возглавляет сборную Австралии в серии матчей ограниченных форматов против Англии. Он должен пообщаться со СМИ накануне первого однодневного матча в Перте.

Читай нас в