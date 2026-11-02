DA мобилизует 60 тысяч активистов для выборов в ЮАР — TimesLIVE

В ЮАР партия DA мобилизует 60 тысяч активистов для муниципальных выборов 2026 года. Их планируют задействовать более чем на 20 тысячах избирательных участков.

Сеть активистов

Об этом сообщает TimesLIVE. В заголовке публикации сеть активистов названа «синей армией» DA. По данным издания, ее привлекают для защиты целостности выборов.

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Митинг в Мамелоди

В подписи к фотографии TimesLIVE отмечает, что 31 октября 2026 года сторонники DA собрались на партийный митинг перед выборами в органы местного самоуправления. Мероприятие состоялось в комплексе Moretele Resort в Мамелоди. На снимке, согласно описанию издания, видны многочисленные сторонники партии.

Статья о мобилизации активистов была опубликована 2 ноября 2026 года в разделе TimesLIVE, посвященном муниципальным выборам. Ее автором указан парламентский редактор Табо Моконе.

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