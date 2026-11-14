Газета Daily Mail объявила бойкот освещению трех последних гонок сезона Формулы-1 после того, как Международная автомобильная федерация (FIA) отозвала аккредитацию ее корреспондента Джонатана Макэвоя до конца 2026 года. Как сообщает Anadolu Agency, издание откажется от репортажей о гонках и освещения пресс-конференций на заключительных этапах сезона.

Аккредитацию отозвали после колонки

Макэвой работает корреспондентом Daily Mail по автоспорту более двух десятилетий. В четверг ему сообщили об отзыве аккредитации после колонки, опубликованной 4 ноября.

В материале журналист критиковал пилота Ferrari Шарля Леклера из-за столкновения с напарником Льюисом Хэмилтоном на стартовом круге Гран-при Мехико 1 ноября. В колонке Макэвой использовал в отношении монегаска оскорбительную формулировку.

В заявлении для Front Office Sports FIA указала, что статья Макэвоя от 4 ноября не соответствовала ожидаемым стандартам профессионализма, поэтому его медиааккредитация была временно отозвана.

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Реакция издания и инцидент в Мехико

Глава спортивного отдела Daily Mail Крис Дин назвал решение беспрецедентной и возмутительной атакой на свободу прессы. Он заявил, что FIA слишком жестко отреагировала на, по его словам, умеренную и справедливую критику одного гонщика, и призвал немедленно восстановить аккредитацию Макэвоя.

Во время стартового круга Гран-при Мехико Леклер и Хэмилтон, боровшиеся за лидерство, выехали за пределы трассы. Леклер пересек травяное покрытие и вернулся на трассу впереди своего напарника, за что получил пятисекундный штраф за получение преимущества за пределами трассы.

Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен из Red Bull, Хэмилтон финишировал вторым, а Леклер — четвертым. Макэвой предположил, что решение FIA мог инициировать руководитель Ferrari Фредерик Вассер, однако источник Ferrari сообщил The Athletic, что Вассер жалобу не подавал.

По решению FIA Макэвой не сможет работать на трех заключительных Гран-при сезона — в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

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