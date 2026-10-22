В Ньюкасле, Австралия, 30-летний Дамиан Эллис Спор не признал вину по всем 30 обвинениям, касающимся пяти его коллег-женщин. Бывший менеджер службы внешнего ухода отрицает обвинения в изнасилованиях, удушении и других правонарушениях, которые, по версии обвинения, могли произойти в штате Новый Южный Уэльс в 2020–2025 годах, сообщает ABC News.

Слушание в Ньюкасле

Спор участвовал в слушании по предъявлению обвинений из исправительного центра Хантер по аудиовизуальной связи. Судья Тим Хартельманн зачитал все 30 пунктов, и на каждый из них мужчина ответил, что не признает вину.

Среди обвинений — несколько эпизодов половых актов без согласия, сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах с причинением телесных повреждений, а также сексуальные прикосновения. Спор также не признал вину по нескольким обвинениям в умышленном удушении человека и удушении с целью совершения тяжкого преступления.

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Обстоятельства дела

Суд заслушал, что отдельные эпизоды могли быть связаны с доведением одной из предполагаемых потерпевших до потери сознания и неспособности сопротивляться. Отдельно Спор не признал вину по обвинению в умышленном лишении коллеги воздуха без ее согласия.

Предполагаемые правонарушения, по данным суда, происходили в Мосс-Вейле, Твид-Хедсе, Грете, Мейтленде, Резерфорде, Реймонд-Террасе и Блэколлс-Парке. Спора арестовали в прошлом году после расследования детективов Порт-Стивенса и Хантера. Он остается под стражей, а в отношении всех пяти женщин действуют предписания о защите от насилия.

Защита оценивает продолжительность будущего судебного разбирательства в пять-шесть недель. Следующее заседание назначено на 5 ноября: суд должен определить, можно ли провести процесс в Ньюкасле или требуется изменение места рассмотрения дела на Сидней.

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