Масштабный анализ 40 наборов данных с участием до 2175 человек не выявил ожидаемой связи между активностью участков мозга, связанных с эмоциональным контролем, и тем, насколько успешно люди регулируют эмоции. О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature, сообщает ScienceAlert со ссылкой на оригинальную статью.

Как проверяли эмоциональную регуляцию

Исследователи объединили результаты 32 научных групп, работавших по заранее зарегистрированному стандартизированному плану. В типичных экспериментах участники в МРТ-сканере смотрели на неприятные изображения: часть из них они просто наблюдали, а другие пытались переосмыслить, чтобы ослабить негативные переживания.

Функциональная МРТ фиксировала изменения насыщения крови кислородом, связанные с активностью мозга. Ученые сопоставляли эти показатели с тем, насколько сильное облегчение сообщали участники. Также они проанализировали анкеты о частоте использования переосмысления ситуаций в повседневной жизни и изменения активности миндалевидного тела, участвующего в эмоциональных реакциях.

Слабая связь с реакциями миндалевидного тела

Ожидалось, что люди, которые чаще применяют эту стратегию, будут испытывать большее облегчение во время заданий и иметь соответствующие различия в работе мозга. Однако оценки из анкет не продемонстрировали значимой связи ни со снижением дискомфорта, ни с уменьшением активности миндалевидного тела.

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Участники, сообщавшие о большем облегчении, действительно имели тенденцию к большему снижению активности миндалевидного тела, однако эта связь была очень слабой. По расчетам авторов, для 80-процентной вероятности выявить столь малую связь исследованию необходимо не менее 1105 участников.

Что означают результаты

Ни один из трех показателей не имел ожидаемой связи с активностью устоявшихся префронтальных сетей регуляции эмоций. Эти сети активировались как во время переживания негативных эмоций, так и при попытках изменить их посредством переосмысления.

Авторы отмечают, что активация участков мозга, задействованных в переосмыслении, сама по себе не означает, что такая стратегия будет лично значимой или эмоционально действенной. Анализ охватывал неклинические выборки взрослых, поэтому выводы могут не распространяться на людей с более тяжелыми симптомами психических расстройств. Исследование также не проверяло, улучшает ли психотерапия навыки регуляции эмоций.

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