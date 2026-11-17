Ученые из Демократической Республики Конго и международные партнеры установили, что ключевым фактором быстрого первоначального распространения вирусной болезни Бундибугио в Итури и соседних провинциях было перемещение людей, а не география или численность населения. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science.

Первые недели вспышки

Исследователи объединили подробные данные о случаях заболевания и тестировании с анонимизированными данными мобильной связи о перемещениях населения. По их оценкам, с начала мая по 1 июня 2026 года число случаев удваивалось примерно каждые 10 дней.

О вспышке объявили 15 мая 2026 года. За три недели число медицинских зон с подтвержденными случаями выросло на 12, а медицинских территорий — на 49. В работе приняли участие более 50 ученых из более чем 25 учреждений, в том числе Национального института биомедицинских исследований ДР Конго, Университета Киншасы, Africa CDC, ВОЗ, Оксфордского университета и Института Пастера.

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Прогнозирование распространения

Команда проанализировала анонимизированные потоки перемещений из Монгбвалу, Бунии и Рвампары. Модель на основе этих данных почти безошибочно предсказала, в каких медицинских зонах будут регистрироваться случаи заболевания, и превзошла модели, опиравшиеся только на численность населения.

Авторы исследования отметили, что доступные в первые дни после сообщения о вспышке данные о мобильности и времени в пути могут помочь заранее разместить средства эпиднадзора, диагностики и медицинской помощи в районах, куда инфекция может распространиться дальше.

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