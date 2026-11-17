В Японии подтвердили несанкционированный доступ к системе суперкомпьютера Fugaku, работающего в Кобе. Данные более 4 тысяч пользователей системы могли быть получены во время инцидента, сообщает The Japan Times со ссылкой на государственный исследовательский институт Riken.

Какие данные могли быть получены

По информации Riken, потенциально могли быть скомпрометированы имена, адреса электронной почты, исследовательские файлы и данные аутентификации, используемые для подключения к Fugaku и другим сервисам. Злоумышленники также получили доступ к информации о 375 пользователях суперкомпьютера Rikyu, предназначенного для поддержки научных исследований с применением искусственного интеллекта.

Операторы Fugaku обнаружили подозрительный обмен данными 12 ноября и начали проверку. Они подтвердили несанкционированный доступ, а утром 14 ноября приостановили работу суперкомпьютера и заблокировали доступ.

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Расследование инцидента

Расследование показало, что в период с 10 по 13 ноября внешние злоумышленники использовали общедоступную страницу панели «Operating Status», чтобы незаконно проникнуть во внутреннюю сеть системы управления Fugaku. С тех пор эта страница стала недоступной по соображениям безопасности.

В Riken еще не установили точный способ проникновения в систему. Институт также не сообщал о случаях утечки информации, к которой получили доступ злоумышленники. В то же время там подтвердили вмешательство в работу части серверов, в частности установку несанкционированных программ.

Об инциденте сообщили Министерству образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, которое курирует Fugaku. Суперкомпьютер, официально запущенный в марте 2021 года, был разработан Riken и Fujitsu, а эксплуатируется Центром вычислительной науки Riken в Кобе.

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