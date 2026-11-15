Сборная Дании 14 ноября разгромила Португалию со счетом 4:1 в матче Лиги наций в Браге. Расмус Хёйлунн оформил дубль в первой игре португальской команды после того, как Криштиану Роналду объявил о завершении международной карьеры.

Во время исполнения гимна португальские футболисты были в футболках с именем Роналду и номером семь. Болельщики развернули баннер с надписью «Obrigado, capi7ão» — «Спасибо, капитан», а также с изображениями футболиста с трофеями чемпионата Европы и Лиги наций.

Дубль Хёйлунна и пенальти Хёйбьерга

Хозяева поля преобладали в первом тайме, который проходил под сильным дождем, однако пропустили перед перерывом. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти за игру рукой Рубена Диаша, а капитан датчан Пьер-Эмиль Хёйбьерг реализовал одиннадцатиметровый.

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Через пять минут после возобновления игры Хёйлунн удвоил преимущество гостей ударом с лета после подачи справа. Еще через семь минут он отличился во второй раз, сместившись в центр во время контратаки и пробив из-за пределов штрафной площади. На 75-й минуте Йоаким Андерсен забил головой после подачи Матиаса Йенсена со штрафного. Бернарду Силва сократил отставание португальцев уже в компенсированное время.

Турнирное положение группы

После этого тура Португалия остается лидером группы A4 с 12 очками, у Дании девять, у Норвегии шесть, у Уэльса три. В другом матче группы Норвегия победила Уэльс 3:1: забили Антонио Нуса, Андреас Шельдеруп и Эрлинг Холанд, реализовавший пенальти. В последнем туре Португалия сыграет на выезде с Уэльсом, а Дания примет Норвегию, сообщает Channel NewsAsia.

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