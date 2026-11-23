Министерство образования Дании планирует предложить запрет на мобильные телефоны и другие личные устройства с доступом к интернету в начальных и младших средних школах с 2027–2028 учебного года. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Ограничения для гаджетов и сайтов

Ведомство также намерено ограничить через школьные сети доступ к социальным сетям, игровым платформам и сайтам для покупок. Эти меры призваны уменьшить отвлечение учащихся и помочь им сосредоточиться во время занятий.

Министр образования Магнус Хойнике заявил, что дети должны иметь возможность учиться без постоянного отвлечения на соцсети, онлайн-шопинг и игры. Школы должны будут установить фильтры для блокировки сайтов, не имеющих образовательной или педагогической ценности во время уроков. В то же время муниципалитеты и отдельные учебные заведения будут самостоятельно определять, какие именно ресурсы ограничивать.

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Полиция проверяет сообщения о взрывчатке

Отдельно датская полиция расследует серию электронных писем с угрозами взрывов в нескольких школах страны. Правоохранители заявили, что пока не считают эти угрозы достоверными, хотя они вызвали беспокойство в местных школах.

По данным полиции, оснований для эвакуации школ или введения дополнительных мер безопасности нет. Правоохранители поддерживают контакт со школами и муниципалитетами, которых касаются угрозы, а расследование продолжается.

Подобные сообщения поступали и в других европейских странах: на прошлой неделе в Испании после электронных писем с угрозами эвакуировали более десяти школ, а ранее в этом месяце похожие письма стали причиной эвакуации учебных заведений в Италии.

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